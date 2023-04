Calciomercato Roma, Melaraña (presidente Tigre): "Retegui sarà ceduto a giugno. Piace a diversi club europei"

Mateo Retegui sta stupendo tutti e dopo le due reti con la maglia dell'Italia il suo valore è cresciuto notevolmente. Il ventitreenne, di proprietà del Boca Juniors, si trova in prestito al Tigre e al termine della stagione il club acquisterà il 50% del cartellino per circa 2,5 milioni di euro. Del futuro del centravanti ne ha parlato anche Ezequiel Melaraña, presidente del Tigre: "Tutto lascia pensare che Retegui sarà ceduto a giugno. Ci sono diverse squadre interessate in Europa. Quando arriverà la proposta, noi acquisteremo il 50% del cartellino e saremo partner nell'operazione. Abbiamo un'opzione fino a novembre 2023. Chiaramente, nel caso in cui sarà venduto a giugno, questa opzione dovrebbe essere esercitata prima ed è nostra intenzione attivarla.

Retegui piace a molte società di Serie A (Lazio, Inter e Milan) ed è stato accostato anche alla Roma.