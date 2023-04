Calciomercato Roma: contatti in corso tra Nzola e lo Spezia per il rinnovo fino al 2025, ma può partire in estate a fronte di un'offerta importante

Obiettivo di calciomercato della Roma, M'Bala Nzola è in trattativa con lo Spezia per il rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2024) fino al 2025. Secondo quanto riferito dal sito di Gianluca Di Marzio, l'entourage del centravanti è in contatto con il club ligure per raggiungere al più presto un nuovo accordo, ma l'addio al termine di questa stagione è tutt'altro che escluso. Le parti infatti cercheranno di stabilire un'eventuale cifra per dare l'ok al trasferimento nel caso in cui dovessero arrivare offerte da club più blasonati.

(gianlucadimarzio.com)

