È praticamente chiusa la trattativa per Rav van den Berg, difensore olandese classe 2004 dello Zwolle. Dopo l'indiscrezione dei giorni scorsi secondo cui il diciannovenne avrebbe già svolto le visite mediche in Olanda, confermata dalla stessa testata specializzata in calciomercato, sembra dunque fatta per un nuovo arrivo in casa giallorossa, poiché gli agenti del difensore hanno dato la propria parola alla Roma, nonostante su van den Berg ci fosse anche l'Ajax.

(calciomercato.com)

