Calciomercato Roma, obiettivo van den Berg: il difensore classe 2004 ha svolto le visite mediche in Olanda

La Roma punta anche a rinforzare il reparto difensivo sul mercato: stando alle indiscrezioni del giornalista di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, il difensore classe 2004 dello Zwolle, Rav van den Berg, ha svolto le visite mediche in Olanda per conto della Roma. Il centrale di piede destro, il cui profilo è circolato nei giorni scorsi in ottica giallorossa, prenderebbe il posto di Marash Kumbulla in caso di addio dell'ex Verona.

È Rav Van Den Berg il giovane difensore centrale dello Zwolle che ha svolto le visite mediche in Olanda per conto della #AsRoma. Piede destro, 1.91cm di altezza. Nel progetto prenderebbe il posto di Kumbulla. @enricocamelio #calciomercato #RadioRadio — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) April 17, 2023