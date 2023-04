Aouar: Pasquetta a Roma per il centrocampista. C'è il Napoli sulle sue tracce

A lungo seguito dalla Roma, con la trattativa che sembrava essersi rallentata, a gennaio, per l'incertezza sulla prossima partecipazione alla Champions League dei giallorossi, Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza a giugno, era proprio nella capitale ieri, nel giorno di Pasquetta.

Nei giorni passati si è parlato di una forte accelerata del Milan, secondo i media transalpini, ma in queste ultime ore anche il Napoli pare stia spingendo per assicurarsi il classe 1998 che in questa stagione ha giocato 12 partite, con un gol e un assist, nella Ligue1.

(Centro Suono Sport)