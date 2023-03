A lungo Aouar è stato nel mirino della Roma, con quel contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che ingolosiva molti. Dopo le voci su Betis Siviglia e Eintracht Francoforte come possibili destinazioni, ora in Francia danno per raggiunto l'accordo tra il centrocampista 24enne e il Milan per un ingaggio da 3 milioni più bonus.

Resta da trovare l'intesa per il premio alla firma, con i rossoneri pronti a sborsare 2,5 milioni mentre il giocatore ne ha chiesti 5.

(footmercato)