Calciomercato Roma, Hjulmand: "Interesse dei top club? Penso a lottare per salvare il Lecce"

TV 2 SPORT - Dal ritiro della nazionale danese il centrocampista del Lecce, Morten Hjulmand, ha rilasciato un'intervista al canale sportivo in cui ha parlato del suo futuro. Il classe '99 anche di recente è stato accostato ai top club italiani, tra i quali la Roma. "Non ci penso affatto. Perché dedico tutto il mio tempo alla mia quotidianità a Lecce. Passo tutto il mio tempo a fare del mio meglio e lottare il più possibile per salvare il mio club in un campionato difficile", ha detto proprio discutendo del suo futuro.

