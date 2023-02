Calciomercato Roma: smentite su Zaniolo-Galatasaray

L'ultimo treno per una cessione di Nicolò Zaniolo sembrava essere il Galatasaray dopo il fallimento dell'affare col Bournemouth. Ma come riferisce Fabrizio Romano, il numero 22 della Roma non è un'opzione al momento per i turchi. Che erano stati accostati anche a Barrow, con Thiago Motta che ha chiuso l'ipotesi così: "Resterà al Bologna, nessuna possibilità che vada al Galatasaray".

Bologna coach Thiago Motta on Musa Barrow and Galatasaray links: “No, it’s not happening — Barrow stays here at Bologna”. ??❌?? #transfers

Nicolò Zaniolo, not an option for Gala as things stand.

