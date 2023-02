Calciomercato Roma: martedì sondaggio del Galatasaray per Zaniolo

Rimasto a Roma dopo la chiusura ufficiale del calciomercato, su Nicolò Zaniolo c'è anche da registrare un sondaggio del Galatasaray che risale a martedì. Secondo le informazioni del sito dell'esperto di mercato, poche ore dopo l'apertura del classe '99 al Bournemouth, salvo poi il passo indietro del club inglese, martedì sera il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek ha dato mandato ad alcuni intermediari di capire la fattibilità dell'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Per via dei paletti per il Fair Play Finanziario la società turca non poteva andare oltre quella formula ed il tentativo si è anche infranto per le condizioni della Roma, che chiedeva prestito oneroso con obbligo semplice da raggiungere per almeno 30 milioni.

(alfredopedulla.com)

