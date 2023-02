Calciomercato Roma: smentita l'ipotesi Isco. Il trequartista è diretto verso la MLS

Nella giornata di ieri Isco, ex centrocampista del Real Madrid e attualmente svincolato dopo il mancato approdo all'Union Berlino, si era proposto alla Roma come sostituto di Nicolò Zaniolo, vicinissimo al trasferimento al Galatasaray. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lo spagnolo non vestirà la maglia giallorossa, infatti questa ipotesi è stata smentita. Il trentenne ha rifiutato anche un'offerta da 3 milioni di euro a stagione dal Besiktas poiché è intenzionato a provare un'avventura in MLS.

LR24