Calciomercato Roma: occhi su Demirbay del Leverkusen

Un nome nuovo alla lista degli obiettivi della Roma per la prossima estate: si tratta di Kerem Demirbay di proprietà del Bayer Leverkusen. Con l'addio ormai imminente a Zaniolo, oltre alla situazione Wijnaldum da valutare, i giallorossi cercano un centrocampista con propensioni offensive proprio come il classe 1993 in scadenza di contratto nel 2024.

Piede sinistro, con passaporto tedesco e turco, Demirbay ha trascorso tutta la propria carriera in Bundesliga finora, con il trasferimento nel 2019 dall'Hoffenheim al Leverkusen per 32 milioni di euro.

