Calciomercato, fine sessione invernale: Lukic al Fulham, Luca Pellegrini alla Lazio. Verdi torna alla Salernitana

UltimI istanti di calciomercato in Italia prima della chiusura delle trattative in questa sessione invernale di calciomercato. Mentre in casa giallorossa la questione Zaniolo è rimasta al momento irrisolta, queste sono le principali trattative in Serie A nell'ultimo giorno di mercato:

LIVE

19.35 - Kyriakopoulos è un nuovo giocatore del Bologna: l'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo.

19.30 - È fatta per il ritorno di Verdi alla Salernitana. Il trequartista del Torino era in prestito al Verona.

19.10 - Accostato più volte anche alla Roma, Lukic saluta il Torino e si trasferisce in Premier League: il centrocampista passa al Fulham per 10 milioni di euro.

19.05 - Scambio di prestiti tra Sampdoria e Torino: Ilkhan si trasferisce in blucerchiato, mentre in granata arriva Vieira.

18.20 - L'ex giallorosso Luca Pellegrini torna in Italia: il terzino rientra alla Juventus dal prestito all'Eintracht e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla Lazio.