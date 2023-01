LIVE - Zaniolo: non è ancora chiusa la pista Milan, la Roma intanto tratta con il Leeds

Ultime ore di mercato, ultime possibilità di risolvere la questione legata a Nicolò Zaniolo. Mentre il classe '99 si trova a La Spezia in attesa di conoscere il suo futuro, l'agente del numero 22 giallorosso, Claudio Vigorelli, è al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare sia il suo assistito che la Roma. La società capitolina sta trattando con il Leeds, ma non è ancora tramontata la possibilità Milan.

12.22 - Non è ancora chiusa la pista che porterebbe Nicolò Zaniolo a Milano, sponda rossonera. Come rivelato dal sito della televisione sportiva, infatti, Claudio Vigorelli, l'agente del classe '99, sarebbe sugli attenti in attesa dell'affondo decisivo della società meneghina.

11.42 - Il Leeds United sta trattando con la Roma per Nicolò Zaniolo. Come spiegato dal giornale britannico, ciò che ostacola l'affare è la formula del trasferimento: la società inglese propone un prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vogliono cedere il classe '99 a titolo definitivo. La trattativa è complicata anche per i vari incastri che dovrebbero verificarsi, tra cui la cessione di Jack Harrison, centrocampista del Leeds, al Leicester.

