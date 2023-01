Zaniolo ancora a La Spezia: oggi la Roma lo aspettava a Trigoria per l'allenamento

Nicolò Zaniolo oggi non si è presentato a Trigoria, perché si trova ancora a La Spezia assieme ai genitori. Ha chiesto alla società di poter saltare l’allenamento di ieri perché turbato dalle minacce di morte ricevute da alcuni tifosi nella serata di domenica. Come rivela la versione online del quotidiano romano, il club ha accordato il permesso, ma oggi lo aspettava a Trigoria. È possibile che torni domani, ma non è ancora definito il modo in cui prenderà parte agli allenamenti.

(ilmessaggero.it)

