Il futuro di Giacomo Faticanti, oggi impegnato con l'Italia Under 19, può essere lontano da Roma. Come annunciato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale', il centrocampista interessa a due club di Serie B, il Perugia e la Spal di Daniele De Rossi. Ad oggi il club umbro è in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi il capitano della Primavera giallorossa.

(Sky Sport)