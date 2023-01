U19, Spagna-Italia 1-0: Faticanti in campo fino al 69', al suo posto Pisilli

L'Italia Under 19 cade 1-0 contro la Spagna in amichevole a causa della rete di Barberá al 65'. Gli Azzurrini hanno disputato comunque una buona gara , colpendo anche due pali, ma la porta sembrava davvero stregata. Sono due i calciatori della Roma Primavera ad essere scesi in campo in questo match, Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli. Il primo è partito titolare e, dopo essere stato ammonito, è stato sostituito al minuto 69: al suo posto è entrato proprio il suo compagno di squadra giallorosso.