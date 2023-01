Tra i profili circolati in ottica Roma c'è anche quello di Hamari Traoré, terzino destro in scadenza a giugno con il Rennes. Secondo il portale francese, il classe 1992 interessa anche al Fulham: il club inglese lo vorrebbe già in questa finestra invernale di mercato e avrebbe presentato ai francesi una proposta tra i 3 e 4 milioni di euro. C'è da registrare, inoltre, anche un interessamento del Lione.

(footmercato.net)

