Con Rick Karsdorp sul mercato, come ammesso dal General Manager giallorosso Tiago Pinto, dopo la situazione che ha coinvolto il laterale olandese dopo Sassuolo-Roma, la Roma sarebbe interessata ad Hamari Traoré del Rennes. Secondo il portale francese, la Roma sarebbe in corsa per accaparrarsi il terzino destro classe '92 in scadenza di contratto a giugno con il Rennes, ma che potrebbe già lasciare il club durante la finestra invernale di calciomercato.

