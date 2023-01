Calciomercato Roma, ag. Smalling: "Continuiamo a dialogare con il club"

Dopo le varie indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul futuro di Chris Smalling, in scadenza di contratto con la Roma a giugno, interviene anche l'agente del difensore inglese, James Featherstone: "Il futuro di Chris non si gioca al Teatro dell'Opera di Roma. Simile a quanto succede lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Continuiamo a dialogare con la Roma", le sue dichiarazioni rilasciate al giornalista Fabrizio Romano.

"Dopo la prestazione come migliore in campo nella finale del primo titolo europeo vinto dalla Roma in 61 anni, Chris è concentrato nel portare ancora altri successi in questa stagione", ha aggiunto.

Smalling’s agent James Featherstone tells me: “The future of Chris is not something that is being played out in the Teatro dell’Opera di Roma”.

“Similar to there, the audience do not engage with the performers. We keep in talks with AS Roma”.

