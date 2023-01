Calciomercato Roma, ag. Bove: "Spera di rimanere qui, si sente parte del progetto. Rifiutate proposte dall'estero"

CALCIOMERCATO.IT - Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito durante l'evento "Il Calciomercato – Charity Night". Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista giallorosso: "Poco fa l’ho chiamato, non ha risposto e ha detto 'scusa se non ti ho risposto, stavo studiando'. Mi ha stupito. E’ un ragazzo incredibile. Intelligenza superiore. E’ umile, Si è messo a disposizione di allenatore e società. Dà tutto. Ha grande qualità, si sta vedendo meno questa cosa ma piano piano si tornerà a vedere. Se rimane alla Roma? Si, lo speriamo. E’ romano e romanista, si sente parte del progetto e vuole continuare questa avventura iniziata quando era bambino. Vorrebbe avere l’occasione di fare un gol decisivo e esultare sotto la curva. Rimaniamo, tutti gli attestati di stima fanno piacere. Sono arrivate richieste dall’estero, ma sapendo come la pensano in società non le abbiamo portate avanti. L’allenatore gli sta insegnando come interpretare le partite e metterci tutto sé stesso. Si completerà e diventerà un giocatore importante anche per la Nazionale".

