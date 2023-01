Calciomercato, Milan su Zaniolo: Saint-Maximin l'alternativa

In uscita dalla Roma, su Nicolò Zaniolo è vivo l'interesse del Milan che considera il 22 giallorosso il vero grande obiettivo. Maldini e Massara stravedono per il classe '99 e faranno di tutto per portarlo a Milano già a gennaio, ma nei giorni scorsi Allan Saint-Maximin, esterno del Newcastle, si è offerto ai rossoneri.

Il profilo del francese piace al Milan, ma al momento Maldini è concentrato su Zaniolo e l'ipotesi Saint-Maximin potrebbe riaprirsi solo nel caso di un trasferimento del giallorosso in Premier League. Inoltre, qualsiasi mossa del Milan gira intorno alla decisione del patron Cardinale: servirà l’ok per un extra-budget dopo quello messo a disposizione la scorsa estate.

(calciomercato.com)

