Calciomercato, il Tottenham si rinforza in attacco: preso Danjuma in prestito

Mentre si vocifera con insistenza dell'interesse del Tottenham per Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma, il club inglese rinforza il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte con Arnaut Danjuma. Secondo le informazioni del sito inglese, l'attaccante classe 1997, che può giocare sia punta sia esterno, si trasferirà al Tottenham in prestito dal Villarreal ed è già diretto nel centro sportivo degli Spurs per completare le visite mediche di rito.

(football.london)

Anche il noto giornalista Fabrizio Romano conferma l'accordo tra Tottenham e Villarreal per il prestito di Arnaut Danjuma e le visite mediche in programma con gli Spurs.

Danjuma to Tottenham, here we go! Deal agreed — hijack completed after player did medical tests and media as new Everton signing last weekend ?⚪️ #THFC

Loan deal agreed with Villarreal — he’s on his way for medical with Spurs.

Boarding completed - ✈️ London@TurkishAirlines pic.twitter.com/83i0zWaBEO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023