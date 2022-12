Calciomercato Roma: Shomurodov in uscita. La sua cessione per rinforzare il centrocampo

Il budget della Roma per il mercato di gennaio è limitato, ma la cessione di Eldor Shomurodov potrebbe aiutare Tiago Pinto. L'attaccante uzbeko viene valutato 10 milioni di euro e può partire a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La richiesta potrebbe essere proibitiva per lo Spezia, ma non per Torino, Sampdoria e Fiorentina. Il suo addio aprirebbe tre scenari: il primo riguarda il ritorno di Frattesi, ma il Sassuolo chiede 30 milioni. La Roma possiede il 30% sulla futura rivendita, motivo per cui può usufruire di uno sconto di 8/9 milioni sul costo totale del cartellino, e inoltre la società neroverde sarebbe molto interessata a Bove, il quale partirebbe in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni. I giallorossi manterrebbero comunque un diritto di recompra sul calciatore.

Qualora questa operazione non andasse in porto, la Roma potrebbe virare su Aouar. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno, ma potrebbe lasciare il Lione già a gennaio per 5 milioni.

L'ultimo nome è quello di Lukic, che vorrebbe salutare il Torino. La società granata potrebbe accontentarlo e non è da escludere uno scambio con lo stesso Shomurodov o Kumbulla.

Nel caso in cui la Roma scegliesse queste soluzioni low cost, rimarrebbe un tesoretto da investire per il difensore centrale, su tutti Kiwior dello Spezia. Questa operazione però potrebbe essere rinviata alla sessione estiva di calciomercato.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE