Calciomercato Roma: conferme sulla trattativa Bove-Frattesi con il Sassuolo per gennaio. Prossima settimana previsti incontri per il centrocampista neroverde

Roma e Sassuolo continuano a trattare per trovare la quadra riguardante i trasferimenti di Edoardo Bove (direzione Reggio Emilia) e Davide Frattesi (verso la Roma). Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, la società neroverde sarebbe pronta ad acquistare il talento dei giallorossi a titolo definitivo e questo potrebbe aiutare i capitolini nell'affare Frattesi. I dialoghi potrebbero andare in porto anche a gennaio, ma non c'è stato ancora l'affondo decisivo.

(sportitalia.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Come aggiunge Angelo Mangiante di Sky Sport, la prossima settimana la Roma incontrerà il Sassuolo per chiudere la trattativa per Frattesi: l'affare potrebbe concretizzarsi già a gennaio. I segnali sono positivi.