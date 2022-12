Calciomercato Roma: primi sondaggi della Juventus per Smalling

Le ottime prestazioni di Chris Smalling con la maglia della Roma hanno attirato l'attenzione di numerosi club, pronti a fare leva anche sulla situazione contrattuale del calciatore. Il difensore inglese infatti si libererebbe a parametro zero dalla società giallorossa in estate, anche se una volta raggiunto il 50% delle presenze il trentatreenne potrebbe decide di attivare la clausola per il rinnovo automatico per un ulteriore anno. La Roma vorrebbe blindarlo, tanto da offrigli un prolungamento del contratto fino al 2025, ma il giocatore sta valutando con il suo entourage tutte le opportunità. L'Inter segue da tempo Smalling e ora anche la Juventus ha preso informazioni su di lui. I sondaggi del club bianconero sono frutto di un reale interesse, ma siamo solamente in una fase embrionale.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE