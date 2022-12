Roma, biennale al ribasso per Smalling: prendere o lasciare. Inter in agguato

Chris Smalling ha il contratto in scadenza a giugno, ma nell'accordo è stata inserita una clausola che gli consente, raggiungendo la metà delle presenze stagionali, di far scattare unilateralmente il rinnovo per un’altra stagione. Il trentatreenne percepisce circa 3,5 milioni di euro netti più bonus e alla luce delle prestazioni fornite la Roma sarebbe molto felice di prolungare il suo contratto fino al 2024 alle stesse cifre. La società vorrebbe addirittura blindarlo, tanto da avergli proposto anche un accordo di ben due anni, ovvero fino al 2025, ma con un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale.

Il giocatore è nel mirino di alcuni club di Premier League e dell'Inter, ma il club è stato chiaro: non parteciperà a nessuna asta, quindi le proposte rimarranno solamente quelle due.

(gazzetta.it)

