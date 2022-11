Il futuro di Edoardo Bove sembra essere lontano da Roma. Il centrocampista non sta trovando molto spazio, infatti in questa stagione ha collezionato solamente 116 minuti. José Mourinho non sembra puntarci, motivo per cui la cessione in prestito sembra essere la strada più percorribile. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il calciatore interessa a Salernitana, Lecce e Spezia, che lo vorrebbero già a gennaio.

(Il Tempo)