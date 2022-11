Calciomercato Roma, Giacchetta (ds Cremonese): "Shomurodov ha qualità particolari, chi viene deve farlo con lo spirito giusto"

Questa mattina il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta e il consulente strategico Ariedo Braida sono intervenuti in conferenza stampa per fare un punto sulla prima parte di stagione e anche sul mercato alle porte. Il ds ha parlato anche del giallorosso Eldor Shomurodov, accostato alla Cremonese come possibile rinforzo in attacco: «Noi vogliamo migliorare l’attacco come altri settori, abbiamo caratteristiche diverse nel reparto. Shomurodov ha delle qualità precise e particolari. L’importante è che chi venga lo faccia con lo spirito giusto e che condivida un percorso fatto di sofferenze e sacrifici, ma con la volontà di farcela. Al di là del nome del calciatore, è importante avere qualità morali, il nostro percorso sarà duro».