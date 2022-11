Cedere per acquistare: c’è Shomurodov in partenza, idea Bereszynski sulla destra

La Roma è alla ricerca di un tesoretto per accontentare Mourinho e riuscire a portare un altro rinforzo oltre a quello già annunciato di Solbakken, in arrivo a Roma nelle prossime ore per le visite mediche. [...] Per quanto riguarda le cessioni, Shomurodov sembra essere il giocatore che ha più mercato. L’attaccante piace alla Cremonese e ha qualche offerta dall’estero. Vorrebbe giocare di più, ma non vuole fare polemiche. [...] Se Frattesi resta il primo obiettivo per la prossima stagione, la Roma monitora anche altri profili. Per il ruolo di difensore centrale era stato fatto un sondaggio per il polacco dello Spezia, Jacub Kiwior, ma sul giocatore ci sono anche altri club europei: Atletico Madrid, Milan, Tottenham, West Han, Villarreal e Juventus. [...] Un altro polacco sull’agenda di Tiago Pinto per sostituire Karsdorp è Bereszysnki. Da sei anni alla Sampdoria, il terzino potrebbe partire. Finora tra Roma e Samp non è stata ancora avviata una trattativa, ma il discorso potrebbe decollare dopo il Mondiale.

(corsport)