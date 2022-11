Calciomercato Roma, dalla Francia: Milan interessato ad Aouar

Con i campionati fermi per fare spazio al Mondiale in scena dal 20 novembre in Qatar, si torna a parlare anche di calciomercato. Secondo quanto scrivono in Francia, anche il Milan si aggiunge alla corsa per assicurarsi Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 con il contratto in scadenza con il Lione a giugno del 2023. Aouar è stato a lungo accostato alla Roma in estate e anche recentemente e, oltre al club rossonero che sembra seriamente interessato, anche Napoli, Betis, Siviglia e Real Sociedad monitorano la situazione del giocatore.

