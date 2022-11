Calciomercato Roma: previsti nuovi contatti tra Pinto e l'entourage di Aouar durante il Mondiale

La Roma ha messo nel mirino Houssem Aouar del Lione. Secondo quanto riportato dal sito specializzato in calciomercato, i giallorossi fanno sul davvero sul serio per il centrocampista francese, il quale ha il contratto in scadenza a giugno. Il rinnovo appare ormai utopia, motivo per cui il Lione sarebbe disposto a lasciarlo partire già a gennaio a fronte di un piccolo corrispettivo economico. Tiago Pinto vuole battere la concorrenza degli altri club (Siviglia e Betis su tutti) ed è pronto a incontrare nuovamente l'entourage del calciatore durante la pausa per il Mondiale. Aouar chiede circa 5 milioni di euro a stagione, ma con il Decreto Crescita la spesa diminuirebbe. José Mourinho lo ritiene il profilo adatto per completare il reparto.

(calciomercato.com)

