Calciomercato Roma: al rientro dal Giappone si lavorerà per il rinnovo di Zaniolo, la richiesta è di 4 milioni di parte fissa

Continua a non esserci fretta per il rinnovo di Nicolò Zaniolo, che vedrà le due parti impegnate a trovare l'accordo solo dopo il rientro dalla tournèe in Giappone. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Rocchetti sul suo profilo Twitter, la cifra richiesta dall'entourage del classe 99 è di 4 milioni di parte fissa.

