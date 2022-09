Calciomercato Roma: contatti frequenti tra Pinto e Vigorelli per il rinnovo di Zaniolo fino al 2027. Si può chiudere sui 4.2 milioni a stagione

E' un periodo importante per Nicolò Zaniolo, infatti, oltre al ritorno in campo in seguito all'infortunio alla spalla rimediato contro la Cremonese, si siederà al tavolo con la Roma per definire il suo rinnovo. Secondo quanto riportato dal sito esperto in calciomercato, la permanenza non sembra più in discussione e le parti potrebbero trovare l'accordo fino al 2027. I contatti tra il gm Pinto e l'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, sono frequenti: la società giallorossa offre 3,5 milioni più bonus a stagione, mentre il calciatore ne chiede 5. L'intesa, quindi, potrebbe chiudersi sui 4.2 milioni all'anno, con l'eventuale aggiunta di qualche bonus.

(calciomercato.com)

