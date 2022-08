Under 18, ufficiale l'acquisto del difensore del 2005 D'Aprile. La Roma: "Benvenuto" (FOTO)

Nuovo acquisto in ottica futura per la Roma: il club giallorosso ha annunciato, sui propri canali social, l'ufficialità dell'arrivo di Giovanni D'Aprile, difensore classe 2005 che lo scouting di Trigoria ha scovato nel Crotone. "Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Giovanni D'Aprile, difensore classe 2005, proveniente dal Crotone": questo il messaggio della Roma al ragazzo.

