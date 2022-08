UFFICIALE, Carles Perez al Celta Vigo: operazione in prestito con diritto di riscatto. La Roma: "In bocca al lupo" (FOTO e COMUNICATO)

Carles Perez saluta la Roma e vola in Spagna. Tramite un comunicato ufficiale, il Celta Vigo ha annunciato l'arrivo del calciatore. Il ventiquattrenne ritorna in patria con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto, per un totale di 12 milioni. Dopo essere atterrato a Santiago di Compostela, l'esterno d'attacco ha quindi superato le visite mediche. Ecco la nota ufficiale: "Con la difesa e la porta rinforzate, l'RC Celta ha migliorato il reparto offensivo, che si è arricchito prima con l'attaccante della nazionale Gonçalo Paciencia e ora con l'arrivo di un giocatore versatile, veloce e con grande dribbling. Il giovane attaccante Carles Pérez giocherà questa stagione all'RC Celta dopo l'accordo raggiunto con l'AS Roma in prestito con diritto di riscatto.

??????? ? ¡Carles Pérez, octavo fichaje del #RCCelta! El atacante catalán se suma al proyecto celtista. Vigente campeón de la @europacnfleague con la @OfficialASRoma, llega como cedido con opción de compra ⚡️ Benvingut, Carles! #FagamosHistoria #BenvidoCarles — RC Celta (@RCCelta) August 9, 2022

Il 24enne calciatore catalano ha giocato 13 partite con l'FC Barcelona, ​​in cui ha segnato due gol e dato tre assist, prima della sua positiva incursione nel Calcio. Con l'AS Roma, Carles Pérez ha giocato 75 partite, di cui diverse in Europa League e Conference League, competizione in cui è stato proclamato campione.

Il giocatore ha giocato con la Spagna Under 16, Under 17 e Under 21. Questo è l'ottavo acquisto dell'RC Celta in questa stagione dopo l'arrivo di Williot Swedberg, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Agustín Marchesín, Óscar Mingueza e Gonçalo Paciencia".

Successivamente anche la Roma ha confermato l'operazione: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con il Celta Vigo per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Carles Perez.

In giallorosso, in tre stagioni, l'attaccante spagnolo ha collezionato 64 presenze, segnando 8 gol. Il primo lo mise a segno contro il Gent il 20 febbraio 2020, in Europa League.

Il Club augura a Carles il meglio per la nuova avventura nella Liga".

