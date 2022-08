FOTO e VIDEO - Selfie e autografi per Carles Perez al suo arrivo in Spagna

Il comunicato ufficiale del Celta Vigo annuncia un 'principio d'accordo' con la Roma, ma le immagini dello sbarco di Carles Perez a Santiago di Compostela hanno il sapore dell'ufficialità. Il trasferimento effettivo dell'attaccante è ovviamente subordinato al buon esito delle visite mediche - fissate per la giornata di oggi -, ma al suo arrivo all'aeroporto i tifosi del Celta lo hanno comunque coperto d'affetto. L'ex Barcellona si è ovviamente prestato per i selfie di rito e per gli autografi con quelli che saranno, nelle prossime ore, i suoi nuovi tifosi.

Xa temos aquí a Carles Pérez, a última fichaxe do @RCCelta ?? pic.twitter.com/XcYfxjIFn6 — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) August 8, 2022