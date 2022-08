Fulham, più di due mesi di stop per Wilson: Cottagers sempre più in cerca di un attaccante alla Kluivert

Nelle ultime ore il nome di Justin Kluivert è sempre più accostato al Fulham, che prenderebbe il giocatore della Roma per aggiungere una pedina al proprio reparto d'attacco. Reparto che dovrà fare a meno, almeno per i prossimi due mesi, del gallese Harry Wilson: il duttile attaccante dei Cottagers ha riportato un infortunio al ginocchio che, per stessa ammissione dei club inglese, lo terrà lontano dai campi per almeno 8 settimane. Elemento, questo, che accresce la necessità del Fulham di intervenire sul mercato tutelandosi con un nuovo giocatore che agisca in quel settore di campo. Un giocatore alla Kluivert, appunto.

(fulhamfc.com)

