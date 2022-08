Calciomercato, ufficiale:: Strootman torna al Genoa (FOTO)

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Kevin Strootman sarebbe ad un passo dal Genoa. Per il centrocampista olandese ex Roma si tratterebbe di un ritorno nella formazione rossoblu, dopo l'esperienza del 2021. Strootman arriverebbe in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Lo stipendio sarà pagato quasi interamente dall'Olympique Marsiglia, squadra proprietaria del cartellino.

(gianlucadimarzio.com)

