LIVE - Calciomercato Roma, visite mediche e poi l'annuncio: Veretout è del Marsiglia (FOTO e VIDEO)

Jordan Veretout andrà al Marsiglia. La Roma ha trovato l'accordo con la società francese per la cessione a titolo definitivo per 11 milioni più eventuali 4,5 milioni legati ai bonus.

LIVE

19.20 - Jordan Veretout saluta la Roma e si accasa al Marsiglia, ora anche ufficialmente. Il club francese annuncia l'acquisto del centrocampista dalla Roma con un video su Twitter.

13:15 - Jordan Veretout è atterrato a Marsiglia. A breve svolgerà le visite mediche e successivamente firmerà il suo nuovo contratto.

11:23 - Il giornalista Filippo Biafora rivela che il calciatore si trova in questo momento a Ciampino e a breve salirà sull'aereo che lo porterà a Marsiglia. Dopo essere atterrato, svolgerà le visite mediche.

Jordan #Veretout si sta imbarcando ora da Ciampino per andare a svolgere le visite mediche con il #Marsiglia . L' #ASRoma lo ha ceduto per 11 milioni più 4,5 di bonus: 2 mln per le presenze e due bonus da 1,25 per la qualificazione in Champions #Calciomercato #OM @tempoweb pic.twitter.com/SblB3kcaKs

08:02 - Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, dopo l'accordo definitivo trovato ieri tra Roma e Marsiglia, il centrocampista francese nelle prossime ore sarà sottoposto alle visite mediche di rito.





Jordan Veretout will undergo medical tests as new OM player in the next hours. Full agreement between Roma and Olympique Marseille since Thursday. ??? #OM

€11m guaranteed fee plus €4.5m in potential add-ons. Here we go confirmed. pic.twitter.com/YlSaXvJbaJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2022