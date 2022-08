Non è un segreto il fatto che la Roma sia alla ricerca di un difensore da regalare a Josè Mourinho per completare il reparto arretrato. Tra i vari nomi circolati in orbita giallorossa c'è quello del 22enne Jakub Kiwior, centrale in forza allo Spezia accostato al club dei Friedkin nelle ultime ore. Il club ligure però, stando a quanto riferisce il quotidiano, smentisce seccamente manifestazioni di interesse arrivate da Trigoria.

(Il Secolo XIX)