Nome nuovo per la difesa. Piace Kiwior dello Spezia

La trattativa per portare Belotti alla Roma è diventata una corsa al tempo: Tiago Pinto sta provando in tutti i modi ad accelerare l'operazione, ma prima serve una cessione. Nella giornata di ieri il gm giallorosso ha incontrato gli agenti di Kluivert, che vuole solamente il Fulham e ha rifiutato tutte le altre destinazioni. Non c'è ancora l'accordo definitivo, ma filtra ottimismo: l’obbligo di riscatto che la Roma vuole per lasciare partire il calciatore verrà esercitato in base alle presenze e sarà fissato a circa 12 milioni di euro. La sola cessione dell'olandese, però non basta, infatti è necessario l'addio di uno tra Shomurodov e Felix, sul quale ci sono la Salernitana e la Cremonese. Quest'ultima sembra essere in vantaggio grazie all'offerta, non ancora inviata, che prevede un obbligo di riscatto fissato a 5/6 milioni. Rimane bloccata, invece, la trattativa tra Shomurodov e Bologna.

Il nuovo nome per la difesa è Kiwior, classe 2000 dello Spezia. I liguri lo valutano circa 10 milioni di euro e nell'operazione potrebbero rientrare giovani come Tripi e Volpato.

(corsera)