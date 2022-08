ESCLUSIVA LR24.IT - Giornata molto importante per la Roma per quanto riguarda gli adii di molti esuberi. Tra i vari partenti, vi è anche Alessio Riccardi, il quale, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, rescinderà oggi il suo contratto con la società giallorossa. Il ventunenne si trova da tempo ai margini del progetto del club e ora proverà a rilanciarsi al Latina, attualmente in Serie C. Il classe 2001 firmerà un biennale.

LR24