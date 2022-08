LIVE - Calciomercato Roma: Diawara verso l'Anderlecht, Calafiori vicino al Basilea. Trattativa sbloccata per Kluivert al Fulham

Ultimi giorni di mercato e la Roma, tra gli arrivi di Belotti e Camara, lavora anche alle operazioni in uscita. Sono diversi, infatti, i giocatori i giocatori che Tiago Pinto dovrà piazzare. Questi gli aggiornamenti sulle principali trattative:

10:00 - Non solo l'Anderlecht, come fa sapere Gianluigi Longari, infatti, su Calafiori c'è anche il Basilea: i due club sarebbero in trattativa avanzata.

#Roma vicina l’uscita di #Calafiori. I giallorossi sono in trattativa avanzata con il #Basilea — Gianluigi Longari (@Glongari) August 30, 2022

9:30 - Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, Amadou Diawara, dopo aver rifiutato varie destinazioni, è vicino all'Anderlecht a titolo definitivo, stessa meta dove si sta convincendo ad andare anche Riccardo Calafiori. Per quanto riguarda Justin Kluivert, invece, si è sbloccata la trattativa tra la società giallorossa e il Fulham: contatti continui tra le parti.

(gianlucadimarzio.com)

