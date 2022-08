Calciomercato Roma: Pinto a Milano anche per le cessioni di Diawara, Calafiori e Tripi. Non si sblocca la trattativa per Belotti

Tiago Pinto si trova attualmente a Milano per accelerare alcune operazioni di mercato sia in entrata sia in uscita. Riguardo quest'ultimo aspetto, il gm della Roma non si è occupato solamente di Kluivert (a un passo dal Fulham), ma sta lavorando alle cessioni di Diawara e Calafiori, che hanno alcune richieste dell'estero. Oltre a loro, anche Tripi potrebbe partire: il giovane ha lo stesso agente di Zaniolo, ma il numero 22 non è stato tema di discussione nella giornata di oggi.

Rimane in stand-by la situazione legata al futuro di Shomurodov: non c'è intesa né sulle cifre né sulla formula con il Bologna. Non si sblocca quindi la pista Belotti, che potrebbe andare al Nizza.

