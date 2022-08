Non solo il Bologna su Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko, infatti, ha altri estimatori in Serie A, come srive Gianluca Di Marzio infatti anche Monza e Torino starebbero pensando all'ex Genoa. I rossoblu provano da settimane a trovare l'accordo con i giallorossi, ma la fumata bianca tarda ad arrivare. Si prospettano ore calde sul fronte uscite, dunque, per il gm giallorosso Tiago Pinto.

(gianlucadimarzio.com)

