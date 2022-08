Calciomercato Roma, Shomurodov-Bologna pista ancora viva: manca l'intesa sulla valutazione del cartellino dell'attaccante

L'arrivo di Zirkee al Bologna sembrava aver chiuso l'opzione Eldor Shomurodov per i felsinei, ma, come appreso in eslusiva dalla redazione de LAROMA24.IT, la trattativa non è sfumata del tutto. Le parti, infatti, in queste ore stanno lavorando senza sosta per tentare di arrivare ad un accordo. Lo scoglio non sembra essere più la formula della trattativa (prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni) bensì la valutazione che la Roma fa del cartellino dell'uzbeko, ritenuta ancora alta dal club emiliano.

LR24