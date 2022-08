Calciomercato Roma: Mou vuole anche l'esterno alto, Pinto ci prova

Chiusura agli sgoccioli per Belotti alla Roma, poi caccia al centrocampista che tamponi l'assenza di Gini Wijnaldum. E se, come noto, tra le esigenze del club dei Friedkin ci sarebbe anche quella di prendere un centrale difensivo, Flavio Maria Tassotti riferisce del desiderio di Mourinho di disporre anche di un nuovo esterno d'attacco. Il tecnico giallorosso ha definito l'identikit del giocatore, dando priorità a profili veloci che sappiano attaccare la profondità.

Tiago Pinto, che in queste ore è impegnato anche sul fronte cessioni, tenterà di accontentare lo Special One in questi ultimi giorni di mercato.