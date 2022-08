LIVE - Calciomercato Roma, Belotti è a Trigoria: ultima parte di visite mediche e firma sul contratto

Finalmente ci siamo, mancano gli ultimi dettagli e poi Andrea Belotti sarà un giocatore della Roma. L'ex Torino ha già svolto nella giornata di ieri una prima parte di visite mediche, oggi completerà l'iter che lo porterà ad essere a tutti gli effetti un calciatore giallorosso.

LIVE

09:00 - Questa mattina intorno alle 9 Belotti è arrivato a Trigoria per la prima volta, dove completerà l’iter delle visite, per poi diventare un nuovo calciatore della Roma. Maglietta bianca e occhiali scuri per il Gallo, che a breve sarà ufficialmente della Roma.

(calciomercato.it)

