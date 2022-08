Calciomercato Roma: la Cremonese vuole Felix a titolo definitivo

Attesa oggi allo Stadio Olimpico alle 18.30 per la sfida valida per la seconda giornata di campionato contro la Roma, la Cremonese guarda anche in casa giallorossa per cercare rinforzi in attacco: il nome, accostato da tempo, è quello di Felix Afena-Gyan, di cui ieri il ds Giacchetta ha parlato in esclusiva alla redazione de LAROMA24.IT.

Secondo le indiscrezioni del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Cremonese vuole chiudere l'operazione per l'attaccante a titolo definitivo.