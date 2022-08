GIACCHETTA (ds Cremonese) a LR24.IT: "Domani dopo la partita parleremo di Felix con la Roma"

ESCLUSIVA LR24.IT - Felix Afena-Gyan possibile partente così come Shomurodov, per far spazio a Belotti: questa la strategia chiara di Tiago Pinto per rinforzare l'attacco giallorosso. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva Simone Giacchetta, ds della Cremonese, per sapere a che punto sono le trattative per l'attaccante ghanese della Roma. Queste le sue parole: "Leggo tanti rumors sui giornali, del giocatore ne parleremo domani con la Roma dopo la partita".

Stando a quanto raccolto dalla redazione, il club di Cremona non andrebbe oltre i 5 milioni più bonus, esborso importante per il club neopromosso, per il giovane attaccante giallorosso. La distanza tra domanda e offerta c'è ma l'incontro di domani potrebbe essere risolutivo per la trattativa.

LR24